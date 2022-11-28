عبدالله الراكان



اختتمت شركة Levels لإدارة وتنظيم المعارض والمؤتمرات معرض «كشتة وبحر» والذي يخص كل الأنشطة والفعاليات التي تقام في الكويت خاصة في فصل الشتاء، بحضور كثيف تجاوز الـ 38 ألف زائر والذي استمرت فعالياته 3 أيام في أرض المعارض بمنطقة مشرف.



ويعتبر «كشتة وبحر» أول معرض من نوعه يقام في الكويت، حيث جمع هواة البر والبحر في مكان واحد، وكان فرصة مناسبة للشركات الكبرى الداعمة للمشاريع الصغيرة والطاقات الشبابية بأنشطتهم وإبداعاتهم في خلق بيئة ترويحية وترفيهية ورياضية بروح شبابية وتوفير كل ما يهدف إلى الاستفادة من الوقت في توسيع آفاق المعرفة.



وقد استهدف المعرض دعم شباب الكويت الذين يهتمون بالأنشطة الترفيهية والرياضية البحرية منها والبرية في تطوير أعمالهم، وقد ساعدهم المعرض في ذلك لاسيما أنه جمع مختلف الأنشطة للمحترفين والهواة مثل الصيد والغوص والرحلات الترفيهية (الكشتات) ورحلات السفاري والمخيمات، واشتمل كذلك على المعدات والمستلزمات المستخدمة في تلك الأنشطة، فكان مساحة تسوق للعموم بالإضافة إلى كونه مركزا لتطوير الأعمال للطاقات الشبابية الكويتية.



وقال منظم المعرض الزميل وليد جمعة إن المعرض حقق نجاحا كبيرا، بحمد الله، حيث تجاوز عدد زواره 38 ألف شخص على مدى 3 أيام، معبرا عن شكره الكبير لكل من دعم وشارك في رعاية المعرض.



واختتم جمعة مشيرا إلى أن شركة Levels لإدارة وتنظيم المعارض والمؤتمرات ستقوم بتنظيم مثل هذه المعارض في المستقبل دعما للشباب وهواياتهم.