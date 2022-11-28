تحت رعاية وبحضور محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد، وبالتنسيق والتعاون بين المحافظة ومنطقة الأحمدي التعليمية، تختتم غدا (الثلاثاء) مبادرة «واعي» للتوعية من آفة المخدرات، تحت شعار «خلك واعي لا تكون التالي» وذلك في مدرسة عيسى الهولي الثانوية «بنين» بمنطقة العقيلة، التي تندرج تحت المشروع التنموي بعيد المدى «محافظتي أجمل»، ضمن مسار المسؤولية المجتمعية، مستهدفة طلبة وطالبات مدارس محافظة الأحمدي.



وفي هذا السياق، أوضح مدير المكتب الفني بمحافظة الأحمدي إبراهيم الفودري أن المبادرة استمرت نحو شهر كامل في مرحلتها الأولى.