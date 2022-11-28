دارين العلي

أعلن نائب رئيس فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء م.أحمد الشمري أن الفريق يرصد تحركات مشبوهة لأحد التشكيلات العصابية يقوم بإيصال التيار دون علم الوزارة في احدى المحافظات الشمالية. وقال الشمري في تصريح لـ «الأنباء» إن القبض على أعضاء التشكيل من قبل الجهات المعنية مسألة وقت، لافتا الى أن الفريق رصد عدة تعديات تقوم بها العصابة أهمها إيصال التيار بتمديدات غير قانونية.



وبين أن جولات الفريق بالتعاون مع الجهات المعنية في المنطقة الشمالية خلال الشهر الجاري أسفرت عن 25 محضر ضبط واثبات حالة بسبب التعديات على الشبكتين المائية والكهربائية، مشيرا الى أن الحملات تأتي ضمن استراتيجية الفريق لضبط التعديات، وهناك عدد من البلاغات ترد عبر منصات الوزارة وخدمة العملاء عن وجود مخالفات ما يساعد الوزارة على رصدها. ونبه مجددا لعدم العبث بالشبكة الكهربائية والمائية ما يؤدي الى هدر المياه تجنبا للمخالفة والمساءلة القانونية جراء ذلك، مؤكدا أن التنسيق مستمر مع الجهات الحكومية لتنظيم الحملات في عدد من المناطق وآخرها الفروانية، حيث تم قطع التيار عن عدد من المساكن المخالفة للقانون سواء كسكن عزاب أو وجود أنشطة مخالفة لتراخيص تلك العقارات. وشدد على أصحاب العقارات التي يقطنها عزاب بضرورة الإسراع بإخلائها.