ما الأطعمة الأكثر فائدة في مرحلة السبعينيات العمرية وما بعدها؟



- يوميا: مشروبات لتقليل التوتر والارتباك لآن آلية العطش لدينا ليست دقيقة مع تقدمنا في العمر، ما يعرضنا لخطر الجفاف. ويمكن أن يؤدي انخفاض تناول السوائل إلى الإجهاد والارتباك والتعب. ولذا يجب أن تستمر في تناول المشروبات طوال اليوم، من ذلك الحليب والشاي والقهوة وعصير الفاكهة والماء.



- ثلاث مرات في الأسبوع: الزيوت الصحية لصحة القلب فزيت الزيتون وبذور اللفت جيدان للطبخ وتتبيل السلطة، وهي معبأة بالدهون الصحية، فهي مفيدة للقلب وغنية بالسعرات الحرارية، وهو أمر مهم إذا بدأت الشهية في التراجع.



- مرة في الأسبوع: سمك الماكريل أو الاسقمري للمساعدة في حماية السمع حيث يعد تناول الأطعمة الغنية بفيتامين «D» أمرا ضروريا لمساعدة أجسامنا على امتصاص الكالسيوم. ونحن بحاجة إلى هذا من أجل صحة العظام العامة، بما في ذلك حالة ثلاث عظام صغيرة في أذننا الوسطى، والتي تلعب دورا أساسيا في السمع. وينصح أيضا بتناول مكمل غذائي يحتوي على 10 ميكروغرامات من فيتامين «D» يوميا.



المصدر: «ذي صن»