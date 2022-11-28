

أحمد الفضلي



يستعد الفنان أحمد السلمان لخوض تجربة فنية جديدة تتمثل في المشاركة بمسلسل يحمل عنوان «ولد أمه»، والذي من المقرر أن يجمعه بنجوم الساحة الفنية الكويتية والخليجية، ويعرض في السباق الرمضاني المقبل عبر عدد من القنوات المحلية والخليجية.



من جانبه، أعرب السلمان عن بالغ سعادته في المشاركة بهذا العمل الذي يعد التجربة الثانية التي تجمعه بالمخرج حسين دشتي الذي سبق وأن تولى مهمة إخراج مسلسل «انتقام مشروع»، مشيرا الى أن العمل الجديد سيبدأ تصويره خلال الأيام المقبلة ويحمل الطابع الاجتماعي البوليسي، ويحتوي أيضا على مشاهد أكشن، وهذا النوع من الأعمال سبق وأن استقطبت عددا كبيرا من المشاهدين، كونها تخرج عن الطابع التقليدي للأعمال الرمضانية التي عرضت في السنوات الماضية.



وأفاد السلمان، من خلال حديثه لـ «الأنباء»، بأن العمل من تأليف الكاتب المميز فهد العليوة ويضم كوكبة من النجوم، أبرزهم محمود بوشهري والفنانة سماح، ومن الإمارات يشارك في العمل الفنان والمنتج حبيب غلوم، وكذلك هناك ظهور خاص للنجوم جمال الردهان ونور الكويتية، وجميع هذه الأسماء سيكون لها دور كبير في إظهار العمل بشكل جيد عند عرضه في رمضان المقبل.



وعن دوره في المسلسل، أفاد السلمان بأنه يُجسد شخصية قد يستغربها جمهوره كونها من الشخصيات الجديدة وهي شخصية المصلح الاجتماعي، واضاف: «سبق وأن جسدت في الأعمال الدرامية شخصيات تميل إلى طابع الشر أو الظلم وغالبا ما أكون بعيدا عن الشخصيات الطيبة وفي رمضان المقبل سيتغير الحال بتجسيد شخصية المصلح الاجتماعي».