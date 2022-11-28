أعلنت مؤسسة البترول الكويتية، ممثلة بقطاع التسويق العالمي عن بيع أول شحنة من منتج وقود الطائرات من مصفاة الزور، حيث يجري حاليا شحنها على متن الناقلة «باسيفيك ساره»، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك).



وتعتبر هذه الشحنة باكورة إنتاج وقود الطائرات والمطابق للمواصفات العالمية من مصفاة الزور. ويأتي هذا الإنجاز بعد البدء بتشغيل وحدات المصفاة.



وتعكف مؤسسة البترول وشركاتها التابعة على تلبية احتياجات السوق العالمي من الوقود النظيف تماشيا مع متطلبات البيئة، ما سيفتح أسواقا أوروبية وعالمية واعدة والذي سيعزز تواجد المنتجات الكويتية في الأسواق العالمية، والذي يؤكد المكانة الاقتصادية للكويت كمزود استراتيجي وشريك موثوق في أسواق الطاقة العالمية.