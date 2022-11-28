منصور السلطان



أسفرت الحملات المرورية التي شنها قطاع المرور خلال الأسبوع الماضي ضد مخالفي قانون المرور والمستهترين والمطلوبين، عن ضبط 9 أشخاص مطلوبين لعدة جهــات و8 سيارات مطلوبة، بالإضافة إلى ضبط 34 مخالفا لقانون المرور (استهتار ورعونة والإهمال بالقيادة وتعريض حياة الآخرين للخطر)، حيث تمت احالتهم الى حجز المرور، كما تم ضبط 35 حدثا يقودون سيارات من دون رخصة قيادة، وتمت إحالتهم إلى نيابة الاحداث.



كما استطاع رجال المرور خلال الحملة المرورية التي شملت جميع المحافظات تحرير ما يقارب 27 ألف مخالفة مرورية وحجز 61 سيارة في كراج حجز الادارة العامة للمرور و14 دراجة نارية.