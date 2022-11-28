مجلس الوزراء يناقش مشروع مرسوم بتعديل لائحة المجلس غداً

مريم بندق



يعتمد مجلس الوزراء في جلسته اليوم برئاسة رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح النسخة النهائية من برنامج عمل الحكومة.

وينتظر المواطنون والنواب وجميع فئات المجتمع الإعلان رسميا عن البرنامج من دون أي مشاريع قوانين للضرائب.

ويترقب الجميع الإعلان عن المبادرات التفصيلية للبرنامج والمشروعات التنموية وتشريعات القوانين المطلوبة للتنفيذ، وأن تتم برمجة ذلك بجدولة زمنية ومالية لمدة أربع سنوات وليس لسنة واحدة.

وردا على سؤال حول فرض ضريبتي الانتقائية والمضافة، قالت المصادر: ان الحكومة لم تقدم إلى المجلس أي مشاريع قوانين لفرض ضرائب على المواطنين سواء مباشرة أو غير مباشرة، انما قدمت «اتفاقيتي» ضريبتي «المضافة» و«الانتقائية» اللتين اعتمدتهما الكويت مع دول مجلس التعاون وتم سحبهما للمزيد من الدراسة، مستدركة بأن مشروع قانون الضرائب على الشركات معمول به.



هذا، وينتظر أن يناقش مجلس الوزراء في جلسته اليوم برئاسة رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح مشروع مرسوم بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، والذي يقضي بإحالة الاقتراحات بقوانين التي يقدمها أعضاء مجلس الأمة إلى اللجان المختصة من دون المرور على اللجنة التشريعية، أسوة بمشروعات القوانين المقدمة من الحكومة التي تحال مباشرة إلى اللجان المختصة.



هذا، وكشفت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، عن أن الحكومة سحبت بعض مشاريع القوانين الأخرى منها الدين العام والسحب من احتياطي الاجيال القادمة والبديل الاستراتيجي والمنطقة الاقتصادية الشمالية وبرامج وعمليات التخصيص والوظائف القيادية وسيتم تقديمها بصورة حديثة.



وعلى صعيد مكافأة الصفوف الأمامية للعسكريين، أفادت مصادر مطلعة بأن كشوف أسماء العسكريين لم تصل إلى ديوان الخدمة المدنية حتى الآن، موضحة ان الكشوف ستخضع إلى مراجعات دقيقة تنفيذا لنص القرار الصادر من مجلس الوزراء والذي طبق على الجهات الأخرى قبل رفع الاسماء إلى وزارة المالية.



وسيقدم نائب رئيس الوزراء ووزير شؤون مجلس الوزراء براك الشيتان المعلومات الأولية التي قدمت له من النيابة العامة ووزارة الداخلية حول الأعداد التي ينطبق عليها العفو الأميري الخاص.

مجلس الوزراء يناقش مشروع مرسوم بتعديل لائحة المجلس غداً





ينتظر أن يناقش مجلس الوزراء في جلسته غدا برئاسة رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح مشروع مرسوم بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والذي يقضي بإحالة الاقتراحات بقوانين التي يقدمها أعضاء مجلس الأمة إلى اللجان المختصة من دون المرور على اللجنة التشريعية ، أسوة بمشروعات القوانين المقدمة من الحكومة التي تحال مباشرة إلى اللجان المختصة.