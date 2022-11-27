علي إبراهيم



قدم الكويتيان د.عمر الإبراهيم ود.باسل العثمان محاضرة عن آخر طرق الهاكرز في اختراقات الدرونز والهندسة العكسية، وذلك في مؤتمر بلاك هات في الرياض (مؤتمر القبعات السوداء الشرق الأوسط وأفريقيا). وتطرق الاختصاصيان في هذا المجال إلى التحليل الجنائي الرقمي لأجهزة الدرونز الطائرة إذ استطاعوا تحليل هوية تلك الطائرات وكذلك هوية صاحب الجهاز وقصد استخدامه، واستكشاف بصمات القدم المخزنة في تلك الأجهزة، وأيضا تطرقوا الى تحليل قواعد البيانات المفتوحة الخاصة في الدرونز، وعليها تم عمل الهندسة العكسية لها لفك وفهم طريقة برمجتها واستكشاف كل مهام وطرق اختراق الدرونز. وتحدث د. باسل العثمان عن تطور استخدامات الهاكرز في اختراقات الدرونز حيث أهمية تطبيقات الدرونز في الاستخدامات التجارية والحروب حول العالم خلال السنوات الماضية وعرض إحصائيات التضخم باستخدام طائرات الدرونز، مبينا أن شركة كوت لابز للبحوث والدراسات الحاسوبية التابعة لشركة كويت هاكرز قامت بتمويل هذا البحث العلمي الخاص في استشكاف طرق الهاكرز في اختراق طائرات الدرونز. واستعرض د. عمر الإبراهيم طريقة اختراق الدرونز من خلال استيقاف الشبكة عند تحديث نظام الدرونز من خلال الإيقاف ومن ثم زرع ڤيروس تحكم عن بعد من خلال قطع الإرسال وزرع برنامج خبيث (ڤيروس تمت برمجته لاستكشاف مدى فاعلية الاختراق) واستكشفوا طريقة أخرى باختراقات البلوتوث من خلال برمجة البرمجيات الخبيثة الخاصة بالدرونز.