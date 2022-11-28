(شينخوا) تم الاحتفال باكتمال الأعمال الإنشائية للمدخل الجنوبي لأول نفق تحت الماء في جنوب آسيا.

يقع نفق بنغاباندهو شيخ مجبور رحمن، الذي تشيده شركة صينية، عند مصب نهر كانابوري في مدينة شيتاغونغ، ويربط بين الضفتين الشرقية والغربية للنهر.

قامت ببناء النفق شركة إنشاء الاتصالات الصينية المحدودة ويمتد بطول 9.3 كم بسرعة 80 كم في الساعة. وتم دعم المشروع من قبل بنك الصين للتصدير والاستيراد بائتمان تفضيلي.

وانضمت رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة إلى الاحتفال يوم السبت افتراضيا من مقر إقامتها الرسمي غانابهابان في دكا، حيث أعربت عن تقديرها لجميع الجهود المبذولة في بناء المشروع.

وقال السفير الصيني لدى بنغلاديش لي جيمينغ إن هذا النفق سيعمل على تحسين النقل المحلي بشكل كبير وسيسهل الاتصال بين بنغلاديش والدول المجاورة، مما يدل على دور بنغلاديش المحوري في الاتصال الإقليمي ودورها المركزي بين دول الحزام والطريق.

ويعد المشروع أيضا أول نفق يبني بأسلوب الدرع تحت الماء بقطر كبير تنفذه شركة صينية في الخارج.