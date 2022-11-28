قال الرئيس الكوري الجنوبي "يون سيوك-يول"، إن بلاده سترسل مركبة فضائية لتهبط على القمر في عام 2032 وستبدأ في استكشاف الموارد القمرية بموجب خارطة طريق طموحة لـ"اقتصاد الفضاء المستقبلي".

وأضاف "يون" - في اجتماع حول سياسات الفضاء، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - إنه في إطار خطة طويلة المدى، تهدف كوريا إلى إرسال مركبة فضائية لتهبط على سطح المريخ في عام 2045، عندما تحتفل البلاد بالذكرى المئوية ليوم التحرير.

وتابع قائلا "بدءا من الآن، يمكن لدولة لديها رؤية فضائية قيادة الاقتصاد العالمي وحل المشكلات التي تواجه البشرية"، مشيرا إلى أن "حلم امتلاك قوة فضائية لن يكون في المستقبل البعيد، بل سيكون فرصة وأملا للأطفال والشباب".

ولفت الرئيس الكوري الجنوبي إلى أن بلاده ستطور صاروخا محليا في غضون خمس سنوات لمهمة استكشاف القمر.

وقال مكتب الرئيس الكوري الجنوبي إنه سيتم إنشاء وكالة فضاء على غرار وكالة ناسا الفضائية الأمريكية.

وكان إنشاء وكالة فضائية أحد وعود حملة "يون" الانتخابية، وستدفع الحكومة لإطلاق الوكالة العام المقبل بعد تشريع قانون خاص.