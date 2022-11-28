اعتمدت وكالة الفضاء الأوروبية من خلال موافقة الدول الأعضاء زيادة الميزانية على نحو قياسي بنسبة 17 في المائة تبلغ 16.9 مليار يورو من أجل مواكبة المنافسة من الولايات المتحدة والصين.

وأعلنت وكالة الفضاء الأوروبية- ومقرها باريس- في بيان تعيين خمسة رواد فضاء جدد- امرأتان وثلاثة رجال- بينما تضم الفئة الجديدة من رواد الفضاء المحترفين في وكالة الفضاء الأوروبية الفرنسية صوفي أدينوت، إلى جانب بابلو ألفاريز فرنانديز من إسبانيا، وروزماري كوجان البريطانية، والبلجيكي رافائيل ليجويز، وماركو سيبر من سويسرا، وتم اختيارهم من بين أكثر من 22 ألف متقدم.

وأعلنت وكالة الفضاء الأوروبية عن أول تعيين لرائد فضاء لديه إعاقة جسدية- وهو البريطاني جون ماكفال، الذي سينضم إلى برنامج تجريبي يهدف إلى تقييم ما يحتاجه الأشخاص ذوو الإعاقة للمشاركة في مهمات مستقبلية، وماكفول، الذي بُترت ساقه بعد تعرضه لحادث دراجة نارية في سن 18 عامًا، مثل المملكة المتحدة كعداء بارالمبي ويعمل خبيراً في جراحة العظام والصدمات في جنوب إنجلترا.

ووافقت الدول الأعضاء في وكالة الفضاء الأوروبية البالغ عددها 22 دولة على زيادة تمويل الوكالة للسنوات الثلاث المقبلة، إلى 16.9 مليار يورو - وهي أعلى بنسبة 17 في المائة من ميزانية 2019، لكن أقل من التمويل المستهدف وهو 18.5 مليار يورو.

وقال المدير العام لوكالة الفضاء الأوروبية جوزيف أشباتشر إن مستهدفات البرنامج سوف يتم تعديلها كما يتعين تحديد الأولويات، موضحاً أن الميزانية تمول إطلاق صواريخ واستكشاف الفضاء وكذلك أبحاث المناخ ومشاريع أخرى.

في غضون ذلك، قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، إن ميزانية الوكالة "تمنح أوروبا الوسائل السياسية والعلمية والمالية لتعزيز سيادتها الفضائية بين الولايات المتحدة والصين".