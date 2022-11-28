تراجعت نسبة التأييد لحكومة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى مستوى منخفض جديد بلغ 37% في استطلاع أجراه موقع /نيكي آسيا/ الإخباري بالتعاون مع تليفزيون طوكيو، متراجعا 5 نقاط مئوية عن استطلاع أجري الشهر الماضي.

وبحسب موقع /نيكي آسيا/، فإن معدل نسبة الرضا عن أداء الحكومة اليابانية هو الأسوأ منذ نسبة الـ36% التي حصل عليها رئيس الوزراء السابق يوشيهيدي سوجا في سبتمبر 2021، قبل شهر من تولي كيشيدا منصبه.

وارتفع المستطلعون الرافضون لحكومة كيشيدا 6 نقاط إلى 55% في الاستطلاع الجديد، مما رفع نسبة عدم الموافقة لتتجاوز 50% لأول مرة منذ توليه مهام منصبه.

وفيما يتعلق بمعالجة الحكومة اليابانية لقضايا "كنيسة التوحيد"، عارض 70% من المستطلعين أسلوب الحكومة، مقابل 21% فقط قدموا تقييما إيجابيا.

كما تعرض كيشيدا لضربة جراء استقالة ثلاثة وزراء خلال شهر، إذ تمت إقالتهم بسبب العلاقات مع الكنيسة، وتعليقات غير ملائمة على عمليات الإعدام، وفضيحة تمويل سياسي.

وحصل الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم على أكبر قدر من التأييد بين الأحزاب السياسية، بنسبة 40%، على الرغم من انخفاض التأييد بنقطة واحدة عن الاستطلاع السابق، في حين أيد 10% من المستطلعين الحزب الديمقراطي الدستوري من يسار الوسط، بارتفاع 3 نقاط عن الاستطلاع السابق.