يحتفي المتحف الجديد في نيويورك بالفنان ثيستر جيتس بمعرض رئيسي للتماثيل وفنون الفيديو الحديثة وغيرها من أعمال جيتس الخاصة بالفنان التصويري الأمريكي.

وأعلن المتحف الكائن في جنوب مانهاتن عن المعرض الذي يظل مفتوحا أمام الجمهور حتى الخامس من شباط/فبراير 2023، بوصفه أول استعراض رئيسي لأعمال الفنان الذي ولد في شيكاغو 1973 .

وقال المتحف الجديد إن جيتس يريد من خلال معرضه الذي يحمل اسم " Young Lords and Their Traces "، أن يتذكر "المفكرين الراديكاليين" الذين صاغوا مسقط رأسه شيكاغو وامريكا ككل.

وحصل جيتس على الكثير من الجوائز عن أعماله منذ ظهر كاسم مهم في المشهد الفني في الألفية الثانية ويعتبره الخبراء أحد أكثر الرموز المؤثرة في الفن المعاصر.