بحثت المدير العام لـ «كونا» د.فاطمة السالم مع مديرة إدارة العلاقات العامة في وزارة النفط الشيخة تماضر الخالد ومحافظ الكويت لدى منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوپيك) محمد الشطي أهمية المواكبة الإعلامية لدور الكويت في السوق النفطي العالمي والالتزام بالمسؤولية والمهنية العالية في نقل المعلومة والحدث.



وأكدت د.السالم خلال استقبالها في مكتبها الشيخة تماضر الخالد ومحمد الشطي حرص «كونا» على إبراز أهمية دور الكويت كبلد نفطي وعضو فاعل في منظمة «أوپيك» وفي «أوپيك بلس» ومجمل إنجازات وزارة النفط من خلال المواد الإخبارية بأنواعها مدعمة بالأدوات التقنية والوسائل الأخرى المواكبة من الإعلام الجديد وغيره. وأبدت استعداد «كونا» لتقديم كل الإمكانات والتسهيلات والخبرات في خدمة التعاون الإعلامي بين الوكالة وكل من الجانبين.



من جهتهما، هنأت الشيخة تماضر الخالد والشطي د.السالم بتوليها مهام منصبها مديرا عاما لـ «كونا». وأشادا بالدور الإعلامي للوكالة وتميز خطابها الإعلامي الرصين.