بشرى شعبان



برعاية وزيرة الشؤون والتنمية المجتمعية ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة ورئيسة المجلس الأعلى لشؤون ذوي الإعاقة م.مي البغلي، نظمت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالتعاون مع مؤسسة الرعاية المتكاملة لذوي الإعاقة «Ican» ورابطة أمهات متلازمة الداون أمس الحفل الختامي لليوم الرياضي لذوي الإعاقة الذهنية بعنوان «أنتم في قلوبنا».



وبدأ الحفل بكلمة لمدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة هنادي المبيلش أكدت فيها أن فعالية «اليوم الرياضي» تساعد على اجتياز صعوبة التواصل مع الآخرين وكسر حاجز الخوف وتطوير هوايات أبنائنا من ذوي الإعاقة، مشيرة الى أن الرياضة تعطي دورا كبيرا في رفع معنوياتهم والترفيه عنهم، داعية الجميع الى مساندتهم ومشاركتهم في ممارسة الأنشطة الرياضية لتنمية مهارتهم، خصوصا بعد جائحة كورونا.



بدوره، أشاد مدير عام مؤسسة الرعاية المتكاملة لذوي الإعاقة مشعل شامان بنجاح الفعالية، متمنيا من جميع الجهات تقديم كل سبل الدعم والتعاون لإدخال السعادة في قلوب أبنائنا من ذوي الإعاقة وتكثيف الفعاليات لإسعادهم وذويهم.



وأضاف شامان أن المؤسسة تسعى الى تقديم الخدمات الترفيهية وإقامة المعارض والورش الانتاجية لأبنائنا من ذوي الإعاقة، مما يؤهلهم للدخول إلى سوق العمل والانتاج والمساهمة في خدمة وطنهم بما يتماشى مع احتياجات السوق ودمجهم بالمجتمع بشكل فاعل بما يساهم على رفع قدراتهم وثقتهم بأنفسهم لتجاوز الإعاقة وتقديم أفضل ما لديهم.