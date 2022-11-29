محمد الدشيش



شنت بلدية محافظة الأحمدي صباح أمس حملة تفتيشية على تراخيص الإعلانات في منطقة «صناعية الفحيحيل» للتأكد من الالتزام بالإعلانات والتراخيص.



وفي البداية، أكد مدير إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بفرع بلدية المحافظة سعد الشيبة حرص الفريق الرقابي على تطبيق المحلات شروط وضوابط البلدية الواردة بلائحة الإعلانات من خلال تنفيذ جولات تفتيشية على المحلات التجارية والأسواق الموازية بجميع مناطق المحافظة، مشيرا إلى أن الجولة التفتيشية أسفرت عن تحرير 15 مخالفة إعلان لعدم تجديد ترخيص الإعلان.



ولفت الشيبة إلى تواصل الجولات التفتيشية على المحلات والأسواق الموازية خلال الفترتين الصباحية والمسائية للفريق الرقابي واتخاذهم الاجراءات القانونية حيال المخالفين.



من جانبه، قال مدير إدارة الأسواق في بلدية الأحمدي عبدالعزيز العازمي إن الحملة مستمرة على مختلف أرجاء المحافظة للتأكد من تراخيص الإعلانات في المحلات.



وردا على سؤال حول الإجراءات القانونية التي تتخذ في حالة تخلف صاحب المنشأة عن تجديد ترخيص إعلانها، ذكر العازمي انه في البداية نقوم بمخالفته ويتم عمل أمر صلح ويدفع صاحب المنشأة 100 دينار بعد التأكد من تجديد إعلانه، وفي حال تكرار المخالفة يتم تحويلها للمحكمة لاتخاذ الاجراء اللازم من قبل الجهات القضائية.



وأضاف العازمي: أطالب أصحاب المحلات بالالتزام بتجديد التراخيص أولا بأول، مشيرا الى أن الكثير منهم ملتزم وهذا شيء مقدر.



بدوره، قال مفتش أول الإعلانات ملحم العازمي: مقبلون على موسم الشتاء، ونقوم بالتأكد من وضع الإعلانات في المحلات التجارية، مطالبا أصحابها بالالتزام بتعليمات موظفي البلدية.