أعلن مراقب مكتب الدراسات العليا بمعهد الكويت للاختصاصات الطبية د.عبدالله رجب، انه وتطبيقا للقرار الوزاري رقم 324/2018 والذي يعطي أولوية القبول للأطباء الكويتيين، بدأ أمس إجراء مقابلات الالتحاق ببرامج البورد الكويتي والزمالات بمشاركة اكثر من 700 طبيب وطبيبة كويتيين للعام الأكاديمي 2023/2024، حيث تجرى مقابلاتهم بشكل يومي من الأحد 27 الجاري حتى الأول من ديسمبر المقبل، وتشمل 28 برنامجا تدريبيا تخصصيا و7 زمالات.



وبين أن مكتب الدراسات العليا يعمل وفق آلية موحدة لكل البرامج للقبول، تعتمد على السيرة الذاتية وكتب التوصية وعمل الأبحاث وحضور المؤتمرات الطبية للمشاركين، وذلك للارتقاء بالمنظومة الصحية في البلاد.



وفي ختام تصريحه، تقدم بالشكر الى جميع العاملين بمكتب الدراسات العليا والمكاتب المساندة بالمعهد وأعضاء لجان المقابلات والأطباء المشاركين.