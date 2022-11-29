نظم بنك بوبيان، بالتعاون مع المجموعة التعليمية في مؤسسة يوروموني المالية، المستوى الأول من أكاديمية إدارة الائتمان Credit Management Academy لمديري علاقات العملاء في مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والتي تناولت مجموعة من المهارات الفنية المهمة التي تتعلق بإدارة الائتمان والتحليل المالي وتحليل البيانات المالية وإعداد وتقديم العروض أمام لجنة الائتمان في بوبيان.



وتم افتتاح الأكاديمية بحضور كل من مدير عام مجموعة الموارد البشرية عادل الحماد ومدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للشركات أشرف سويلم ومدير مجموعة الخدمات المصرفية للشركات علي الأنصاري ومساعد مدير عام مجموعة الموارد البشرية يوسف أكبر ومدير تنفيذي مجموعة الموارد البشرية عبدالعزيز الرومي بجانب مدير أول إدارة التدريب والتطوير نبيل عز العرب.



وكان المحاضرون من المجموعة التعليمية في مؤسسة يوروموني قد قاموا بتحديد محاور الأكاديمية بعد مناقشتها مع المرشحين قبل بدء التدريب لتحديد المحاور التدريبية بدقة.



من جانبه، قال الحماد إن تنظيم أكاديمية إدارة الائتمان يؤكد سعي بنك بوبيان المتواصل لرفع كفاءة موظفيه من خلال توفير أفضل برامج التدريب والتطوير في جميع القطاعات والتعاون مع أعرق المؤسسات المالية والتعليمية عبر الاستعانة بالخبراء العالميين المعتمدين لدى المؤسسات الدولية العريقة.

وأوضح أن بنك بوبيان يعد من البنوك الرائدة على مستوى المنطقة في العمل على تطوير وصقل مهارات وخبرات موظفيه من خلال برامجه التدريبية المتميزة، مما ساهم في خلق المزيد من الولاء بين الموظفين للمؤسسة التي ينتمون إليها، وذلك من خلال التعاون مع مؤسسات تدريبية وجامعات محلية وعالمية عريقة.



وحول البرنامج، أوضح الحماد أنه جرى تصميمه وتنفيذه خصوصا لموظفي علاقات العملاء في مجموعة الخدمات المصرفية للشركات على مختلف الدرجات الوظيفية للارتقاء بمهاراتهم وإيجاد منهجية ثابتة في تقديم الخدمة لعملاء بوبيان، ويحرص البرنامج أيضا على الربط بين النظريات العلمية والممارسة والتطبيق في القطاع المصرفي الإسلامي.



وفي سياق متصل، قال سويلم: يعد برنامج أكاديمية إدارة الائتمان خطوة مهمة في استراتيجية بوبيان التدريبية تجاه رفع كفاءات موظفينا في مجموعة الخدمات المصرفية للشركات وتنمية مهاراتهم الوظيفية بما يتناسب مع التطورات والمتغيرات في السوق الحالية لتحقيق المصلحة المشتركة بين بوبيان وشركائه من المؤسسات والشركات وتقديم أفضل مستويات الخدمة لهم.

وأضاف: حضر المستوى الأول من البرنامج التدريبي «أكاديمية إدارة الائتمان» 20 من مديري علاقات العملاء بمجموعة الخدمات المصرفية للشركات في بوبيان، وتناول العديد من النقاط الفنية المهمة التي تتعلق بتقييم الوضع المالي للعملاء وأهمية فهم أهداف العميل وتقديم أفضل خدمة ممكنة وتعزيز العلاقة الوثيقة مع الشركات الكبرى ذات الأنشطة المتميزة المتعاملة مع بوبيان والتعريف بخدماته ومنتجاته المميزة.