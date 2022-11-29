ترجمان: تمنح مراكز خدمة «هيونداي» العملاء تجربة إيجابية من خلال التزام فريقنا بفلسفة وقيم العلامة التجارية



حصدت شركة شمال الخليج، الوكيل الحصري لسيارات «هيونداي» في الكويت جائزة «أفضل رضا عملاء»، وذلك في مؤتمر الشرق الأوسط وشمال افريقيا للخدمة 2022، والذي نظمته شركة هيونداي موتورز لوكلائها في كيب تاون - جنوب افريقيا بحضور سيون سيوب كيم نائب الرئيس التنفيذي، ونخبة من وكلاء علامة هيونداي التجارية، وقد شارك في المؤتمر 79 وفدا من منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.



وتأتي هذه الجائزة تتويجا للجهود المميزة لفريق هيونداي شمال الخليج لخدمات ما بعد البيع والذي أظهر أعلى مستويات الالتزام بتوفير خدمات تميزها المهنية والدقة تتمحور في كل تفاصيلها حول ضمان أفضل معايير الجودة وأقصى درجات رضا العملاء.



وفي تعليق له على هذه الجائزة، قال رائد ترجمان، الرئيس التنفيذي لمجموعة شمال الخليج: يسعدنا الحصول على هذه الجائزة المميزة، خصوصا أنها تأتي بعد فترة وجيزة من افتتاح مركز خدمة هيونداي الجديد والذي تم التخطيط له بدقة ليكون صرحا معماريا وتقنيا متميزا، وتم تجهيزه ليوفر أعلى درجات الرفاهية منذ لحظة الوصول إلى المغادرة من خلال فريق إداري ذي خبرة واسعة، وطاقم خدمة عالي الكفاءة والمهنية، إلى جانب التجهيزات التكنولوجية المتكاملة.

تمنح مراكز خدمة هيونداي العملاء تجربة إيجابية من خلال التزام فريقنا بفلسفة وقيم علامة «هيونداي» التي تضع العملاء على قمة أولوياتها، ونحن نسعى في كافة نقاط التقاطع مع العملاء إلى ضمان تجربة تقوم على الاهتمام الشخصي وتقديم أفضل الحلول وأكثرها كفاءة لتعزيز أواصر الثقة بيننا وبين عملائنا الكرام.



وأضاف: تعتمد مقاربتنا في مراكز الخدمة على التركيز على تقديم خدمات تلبي توقعات العملاء إن كان على مستوى تشخيص المشكلة أو سرعة تنفيذ العمل بدقة.

وفي هذا الإطار رصدنا كل المصادر الضرورية من كفاءات عالية التدريب، وتكنولوجيا متطورة وتوفير قطع غيار لكل الموديلات، إلى جانب تعزيز مستويات راحة العملاء أثناء الانتظار من خلال صالة عصرية فسيحة مجهزة بأحدث متطلبات الراحة، وان حصولنا على هذه الجائزة القيمة يحفزنا للعمل أكثر وتقديم المزيد من الالتزام نحو عملائنا الأعزاء لضمان استمرار ثقتهم ودعمهم من خلال توفير تجربة اقتناء مميزة.



ويعكس حصول «هيونداي شمال الخليج» على هذه الجائزة المرموقة مستوى الجودة المميز الذي تقدمه مراكز هيونداي لعملائها والذي يخضع لتقييم دقيق من الشركة الأم.

وتعد معايير جودة الخدمة الخاصة بشركة هيونداي موتور من أعلى المعايير في قطاع صناعة السيارات، ويخضع أفراد طاقم الخدمة بشكل متواصل لدورات تدريب وورش عمل تعزز كفاءة العمل وسبل إنجازه في أقصر وقت ومن أول مرة وفق أعلى معايير الجودة.