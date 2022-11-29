أصبح مهاجم منتخب فرنسا كيليان مبابي مهددا بعقوبة قبل مواجهة تونس، المقررة غدا المقبل ضمن الجولة الثالثة من دور مجموعات مونديال 2022، وذلك بعدما كشفت صحيفة «ميرور» البريطانية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بصدد توقيع عقوبة على مبابي والاتحاد الفرنسي، بسبب عدم التزام اللاعب بلائحة التحدث لوسائل الإعلام، عقب مباراتي أستراليا والدنمارك.



وأشارت الصحيفة إلى أن «فيفا» حذر الاتحاد الفرنسي، بعد المباراة الأولى ضد الدنمارك، لكن اللاعب لم ينتبه لهذه التعليمات، وستكون العقوبة على شكل غرامة مالية، من المقرر أن يتقاسمها كيليان مبابي والاتحاد الفرنسي لكرة القدم، بناء على اتفاق بين الطرفين.



وذكرت «ميرور» أن مبابي يتجنب الحديث لوسائل الإعلام، هربا من أسئلة الصحافيين عن مستقبله مع باريس سان جيرمان، والجدل المثار حوله في الفترة الأخيرة، لذا لم يظهر في أي مؤتمر صحافي منذ وصول منتخب فرنسا إلى الدوحة.



ويتصدر مبابي قائمة هدافي كأس العالم، حتى الآن، برصيد 3 أهداف، متساويا مع إينير فالنسيا، قائد ومهاجم منتخب الإكوادور.