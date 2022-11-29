مجلس سماع كتاب «الدقائق المحكمة في شرح المقدمة» في علم التجويد حضره أكثر من 2800 مشارك

أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية المنابر القرآنية د.محمد الشطي عن انجاز عدد من المشاريع الخيرية والقرآنية داخل الكويت وخارجها، مشيرا الى الانتهاء من تنفيذ مشروع انشاء المخبز الآلي في شمال سورية لتأمين رغيف الخبز لاكثر من ثلاثة الاف اسرة بها ما يزيد على عشرة الاف انسان اغلبهم من اللاجئين الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين وانقطعت بهم السبل.



وقال د.الشطي: كما أتمت الجمعية الاسبوع الماضي مجلس سماع في كتاب (الدقائق المحكمة في شرح المقدمة) في علم التجويد لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري - رحمه الله- والذي استمر لمدة أسبوع، وقد تمت قراءة الكتاب بحضرة ثلة من العلماء والمسندين في العالم الإسلامي، ومنهم:



الشيخ عمر المسلاتي



الشيخ طاهر البحر



الشيخ محمد عبطان القثامي



الدكتورة نور الهدى الكتاني



الشيخ د.نادر بن غازي العنبتاوي



الشيخ أبوالحجاج يوسف بن أحمد العلاوي



وقد شهد المجلس حضورا كبيرا انضموا للمجلس عن طريق قناة «يوتيوب» الخاصة بالدورات العلمية ومجالس السماع بالجمعية، ولله الحمد والمنة والفضل فقد اسند جميع الاخوة الذين حضروا المجلس والذين تجاوز عددهم 2800 مشارك.



مشروع المشكاة القرآنية ومشروع (ثقل ميزانك)الدعوي .



واضاف د.الشطي قائلا: وكذلك اطلقت الجمعية مشروعين دعويين، الاول قرآني (مشروع المشكاة القرآنية) وهو مشروع قرآني دعوي عبارة عن رسائل قرآنية تتضمن تلاوة لآية من كتاب الله وشرحا مبسطا لفهم معانيها تنشر كل يوم خميس من كل أسبوع على حسابات الجمعية وفي وسائل التواصل، والثاني مشروع (ثقل ميزانك) وهو عبارة عن خدمة دعوية تنشر المفاهيم الدعوية الصحيحة بأسلوب سهل بسيط عبر وسائل الاتصال و«السيوشال ميديا» ورسائل SMS ويشارك فيها ثلة من العلماء والدعاة يتقدمهم د.خالد المذكور، يحفظه الله.



وقال: وهذا كله بتوفيق الله تعالى ثم بدعم الخيرين والمحسنين وأهل العطاء والصدقات، فجزاهم الله خيرا.