أعلنت دار التقويم القطري أن عملاق المجموعة الشمسية، كوكب المشتري، سوف يلتقي القمر مرتين، في سماء دولة قطر الشهر المقبل .

ووفق وكالة الأنباء القطرية (قنا)، اليوم الثلاثاء، ستكون المرة الأولى مساء يوم الجمعة المقبل، والثانية مساء يوم الخميس 29 كانون الأول/ ديسمبر المقبل .

وقال الدكتور بشير مرزوق، الخبير الفلكي بدار التقويم القطرية، إن "سكان دولة قطر سيتمكنون من رصد ورؤية كوكب المشتري والقمر معا بالعين المجردة أو بالتلسكوبات الفلكية باتجاه الأفق الجنوبي الشرقي لسماء دولة قطر من بعد غروب الشمس وحتى موعد غروب المشتري".

وأشار مرزوق إلى أن هذه الظواهر طبيعية ولن تؤثر على كوكب الأرض ، إضافة إلى أن أهمية هذه الظواهر تكمن في أنها فرصة جيدة لرؤية ورصد كوكب المشتري والقمر معا عند أقرب نقطة.

وأشارت الوكالة إلى أن كوكب المشتري هو أسرع كواكب المجموعة الشمسية في الدوران حول محوره، وهو ما يعني أن طول اليوم على سطح المشترى هو أقصر يوم بالنسبة للكواكب الأخرى، إذ يبلغ طول اليوم على كوكب المشتري عشر ساعات تقريبا.