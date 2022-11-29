أوضحت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية أن عدد المستفيدين من تطبيق الفتاوى على الأجهزة الذكية (اسألني) بلغ 112.389 ألف مستفيد، فيما بلغت الفتاوى المسجلة في التطبيق 246727 فتوى في مختلف العلوم الإسلامية للمستفيدين من مختلف دول العالم، في إطار توظيف التقنية الحديثة لمواكبة (رؤية المملكة 2030) وخدمة المسلمين بالعالم.

جاء ذلك في تقرير صادر عن الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء عن الفتاوى عبر تطبيق (اسألني) الذي دشنه نائب مفتي السعودية للشؤون التنفيذية الشيخ فهد العواد عام 1439هـ (2017 /2018)، ضمن الجهود التقنية التي تسعى الإفتاء إلى مواكبتها لخدمة أكبر شريحة مستفيدة من الخدمات من مختلف دول العالم.

يشار إلى أن تطبيق (اسألني) من التطبيقات الإلكترونية التي يشرف عليها المفتي العام بالسعودية، ويعمل على مدار الساعة لتلقي الأسئلة، ويتم الإجابة عليها عن طريق سماحة المفتي وعدد من مفوضي الإفتاء.

ويعمل التطبيق على توثيق جميع الأسئلة والأجوبة من خلال الأرشفة الإلكترونية لها كي يستفيد منها من أراد الفتوى في المستقبل وبكل يسر وسهولة، ولاقى التطبيق إشادة واسعة من المستفيدين من مختلف العالم الذين أكدوا أنه حلقة وصل سريعة مع علماء المملكة للاسترشاد بفتاواهم.