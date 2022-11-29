سلمت كوريا الجنوبية امرأة تبلغ من العمر 42 عاما يشتبه في قتلها طفلين عثر على رفاتهما في حقائب سفر في نيوزيلندا في شهر آب/ أغسطس الماضي.

وأعلنت وزارة العدل الكورية الجنوبية أنه قد تم تسليم المرأة وكذلك أدلة، إلى مسؤولين من نيوزيلندا في مطار إنشيون الدولي في سول

وهبطت الطائرة التي تقل المشتبه بها في أوكلاند وذكرت إذاعة نيوزيلندا أن المرأة ستمثل أمام قاض بتهمة جريمتي القتل.

والمشتبه بها، مواطنة نيوزيلندية كانت تحمل الجنسية الكورية الجنوبية ذات يوم، ويعتقد أنها توجهت إلى كوريا الجنوبية في عام .2018

وأعلنت الشرطة العثور على رفات طفلين، تتراوح أعمارهما بين 5 و 10 سنوات، في 11 آب /أغسطس في حقائب تم شراؤها في مزاد في نيوزيلندا، وكانت الحقائب مخزنة في مستودع لمدة ثلاث إلى أربع سنوات قبل ذلك .

وكانت الشرطة في نيوزيلندا تبحث عن المرأة على افتراض أنها أم الأطفال، حسبما أفادت الشرطة في سول.

وتم القبض علي المرأة في مدينة أولسان الساحلية جنوبي شرق كوريا الجنوبية في شهر أيلول/ سبتمبر، بعد أن طلبت الشرطة النيوزيلندية إصدار مذكرة توقيف دولية بحق المشتبه بها.

ووافقت محكمة سول العليا على عملية التسليم في تشرين الثاني / نوفمبر الجاري .