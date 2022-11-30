بشرى شعبان



أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية متابعتها المستمرة من خلال قطاع التعاون والفرق التفتيشية الجمعيات التعاونية ومدى تطبيقها آلية الشراء المباشر من منافذ التسوق الخاصة بالمنتجات المحلية المحددة بشبرة اتحاد المزارعين في منطقة العارضية وشبرة الصليبية التابعة لشركة «وافر».



وبينت الوزارة أن عدم التزام الجمعيات بتطبيق القرار رقم 115/ت لسنة 2022 بشأن الشراء المباشر للخضار من المنافذ المذكورة، والمساهمة في دعم المنتجات المحلية يعرضها لعقوبات تبدأ بـ «الإنذارات والضبطية القضائية وصولا إلى وقف المعاملات في الجهات الحكومية» وإجراءات قانونية أخرى بحق مجالس الإدارات.



ولفتت الوزارة إلى أنها تعمل حاليا على تطبيق بنود العقوبات الواردة في القرار الوزاري على بعض الجمعيات التعاونية غير الملتزمة.