أكد مندوبنا الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) آدم الملا أن الكويت تولي اهتماما خاصا بالتراث الثقافي اللامادي وحمايته وتطويره.



وقال الملا، رئيس وفد الكويت لأعمال الدورة الـ 17 للجنة الحكومية لصون التراث الثقافي اللا مادي في تصريح لـ «كونا»، ان «هذه الدورة تشكل فرصة لاستعراض الجهود التي بذلتها الكويت خلال عضويتها في اللجنة الدولية الحكومية للتراث الثقافي اللامادي خلال السنوات الاربع الماضية» حيث مثلت الكويت المجموعة العربية في اللجنة للفترة ما بين الاعوام 2018 و2022.



واشار الى ان ثمة مساعي لادراج ملفات كويتية ضمن قائمة التراث الثقافي اللامادي التابعة لليونسكو سواء في هذه الدورة او في الدورات المقبلة مؤكدا اهتمام الكويت الكبير بالتراث الثقافي اللامادي.



من جانبها، قالت رئيسة مجلس ادارة جمعية السدو الكويتية الشيخة بيبي دعيج الجابر، على هامش مشاركتها في اعمال الدورة، ان حضورها يأتي من اجل تقديم ملف افضل لممارسات الصون الذي سيخضع لتصويت الاعضاء خلال اعمال اللجنة.



واشارت الصباح الى ان «جمعية السدو تعد اول منظمة غير حكومية في الكويت حائزة صفة مستشار لاتفاقية الحفاظ على التراث».