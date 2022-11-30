دعم المواد الإنشائية زاد 78.4% بـ 61.2 مليون دينار ليبلغ 139.3 مليوناً

دعم المواد الغذائية والتموينية الأساسية ارتفع 26.4% إلى 77.6 مليون دينار



طارق عرابي



كشفت بيانات رسمية اطلعت عليها «الأنباء»، أن فاتورة دعم المواد التموينية والإنشائية التي تحملتها الحكومة خلال أول 9 أشهر من العام الحالي 2022، شهدت قفزة في قيمتها الإجمالية لتبلغ 224.2 مليون دينار، بزيادة نسبتها 55.6% بما قيمته 80.1 مليون دينار، مقارنة بإنفاق بلغ 144.1 مليون عن الفترة ذاتها من 2021.



وأظهرت البيانات أن فاتورة الدعم كانت قد سجلت في عام 2021 إنفاقا بلغ 225 مليون دينار، وهو ما يظهر أن فاتورة 2022 مرشحة للزيادة بمعدل أكبر، خصوصا أن إنفاق 2021 بالكامل يعادل حجم إنفاق أول 9 أشهر من العام الحالي تقريبا.



وجاءت القفزة في فاتورة الدعومات مدفوعة بارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية والإنشائية عالميا، الأمر الذي حمل وزارة التجارة والصناعة أعباء إضافية، في خطوة منها لتخفيف آثار الارتفاع العالمي على المواطنين، وذلك من خلال تعهدها منذ بداية العام الماضي بتحمل تلك الزيادات في إطار سعيها لتوفير السلع والاحتياجات الأساسية المدعومة بأسعارها السابقة ومن دون أن تثقل كاهل المواطنين، إذ عمدت إلى تحمل فارق الأسعار الناتجة عن ارتفاع تكلفة السلع الأساسية من المنشأ.



يأتي ذلك إلى جانب تحمل كلفة الشحن والنقل والتي كانت نتيجة طبيعية لعدد من العوامل بدءا من جائحة فيروس كورونا في العام 2019، ثم تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية في العام 2022، والتي مازالت آثارها مستمرة على العالم أجمع حتى يومنا هذا، وصولا إلى ارتفاع دعم المواد الإنشائية المدفوع بالتوزيعات الإسكانية الجديدة وبدء الكثير من المواطنين إنشاءاتهم لبناء بيت العمر في عدد من المدن الجديدة التي تأتي على رأسها مدينة المطلاع السكنية ومناطق غرب عبدالله المبارك، وغيرها.



المواد الإنشائية



وتفصيليا، استحوذت فاتورة دعم المواد الإنشائية خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2022 على 62% من إجمالي فاتورة الدعم بواقع 139.3 مليون دينار، وعند المقارنة على أساس سنوي يظهر أن فاتورة دعم المواد الإنشائية ارتفعت بنسبة 78.4% بما قيمته 61.2 مليون دينار لتبلغ 139.3 مليون خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، مقارنة مع 78.1 مليون دينار للفترة نفسها من 2021.



وسجل شهر سبتمبر الماضي أعلى معدل إنفاق على دعم المواد الإنشائية، إذ بلغت قيمته 20.6 مليون دينار مستحوذا على نحو 15% من دعم المواد الإنشائية، تلاه شهر يناير بقيمة 18.7 مليون دينار، ثم شهر أغسطس ثالثا بقيمة 18.1 مليون دينار، ثم شهر فبراير رابعا بمعدل إنفاق بواقع 16.5 مليون دينار، ثم شهر مارس خامسا بـ 15.3 مليون دينار، ثم شهر يوليو سادسا بـ 13.2 مليون دينار، ثم أبريل سابعا بـ 12.5 مليون دينار.



المواد الغذائية



وشهدت فاتورة الإنفاق على الدعم المقدم للمواد الغذائية والتموينية الأساسية ارتفاعا بنسبة 26.4% بما قيمته 16.2 مليون دينار، حيث بلغ حجم الإنفاق خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي نحو 77.6 مليون دينار مقارنة بـ 61.4 مليون دينار عن الفترة ذاتها من 2021.



وأظهرت الأرقام أن شهر يونيو 2022 سجل أعلى معدل إنفاق على دعم المواد الأساسية بواقع 13.9 ملايين دينار، يليه شهر سبتمبر بواقع 11.8 مليون دينار، ثم شهر يوليو بواقع 11.3 مليون دينار ثم مارس بواقع 9.3 ملايين دينار ثم شهر مايو بواقع 8.1 ملايين دينار.



يذكر أن إجمالي قيمة الدعم المنصرف للمواد التموينية يشمل دعم مجموعة المواد التموينية التي تضم الأرز البشاور، الزيت النباتي، الدجاج المجمد، معجون الطماطم، السكر، حليب البودرة، الطحين والعدس، إلى جانب المواد الإنشائية المتمثلة بالأسمنت والحديد والطابوق ودعم التكييف والخرسانة والأطقم الصحية والأسلاك الكهربائية والسيراميك والبورسلان ودعم التكسية الخارجية للبناء والترميم.



دعم حليب ومغذيات الأطفال



ارتفع الدعم المقدم لحملة البطاقات التموينية على الحليب ومغذيات الأطفال بنسبة 55.6% بما قيمته 2.5 مليون دينار، حيث بلغت فاتورته عن الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي 7 ملايين دينار، مقارنة بـ 4.5 ملايين دينار في أول 9 أشهر من 2021.



وسجل شهر أغسطس الماضي أعلى معدل إنفاق على دعم الحليب ومغذيات الأطفال بواقع 1.2 مليون دينار، فيما كان الإنفاق في شهري يونيو وسبتمبر بواقع 1.1 مليون دينار عن كل شهر، ثم مليون دينار لشهر يوليو، وهي الأشهر الأعلى إنفاقا الأشهر التسعة الماضية من 2022.