مصطفى صالح



علمت «الأنباء» عبر مصادرها المطلعة، أن شركة ناقلات النفط تلقت عروض 9 شركات للممارسة الخاصة لتوريد وتركيب وصيانة نظام تعقب وتسجيل مرئي لأسطول توزيع الغاز المسال في الكويت، حيث جاءت أدنى العروض المقدمة بقيمة 48.7 ألف دينار، فيما بلغت أعلى العروض المقدمة 72.3 ألف دينار، بينما لم تقدم 3 شركات عروضها المالية، ليصبح إجمالي المتقدمين بعروض مالية للممارسة 6 شركات.



وكانت شركة ناقلات النفط الكويتية قد اعلنت عن طرح ممارسة خاصة بوضع شرائح لتعقب الاسطوانات، حيث يأتي ذلك ضمن حزمة من الإجراءات التي تتخذها الشركة خلال العام المالي 2022/2023 عبر عدد من التعاقدات المتوقع إبرامها.



وتتضمن استراتيجية الشركة بالعام المالي الحالي تصميم وتنفيذ وتركيب محطة متطورة لغسيل اسطوانات الغاز المسال بهدف المحافظة على الصحة والسلامة والبيئة من خلال المحافظة على نظافة الاسطوانات المتداولة في السوق المحلي وتقليل الضغط على ورشة تأهيل الاسطوانات.



وتصميم وانشاء ورشة إعادة تأهيل الاسطوانات وصبغ الاقفاص وتركيب الشرائح الإلكترونية، والتوقف عن التعاقد مع مقاول خارجي وتجنب التكاليف المصاحبة لذلك التعاقد وتوفير وقت واستهلاك نقل وتسلم الاسطوانات عن طريق شاحنات الشركة.



وتتضمن الخطة أيضا تصنيع وتوريد 35 ألف أسطوانة غاز مسال حجم 25 كيلو مع صمام وعدد 3 آلاف اسطوانة حجم 5 كيلو لتغطية الطلب المتنامي على اسطوانات الغاز وكذلك توريد 400 ألف اسطوانة غاز وزن 12 كيلو.