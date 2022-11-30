أعلن بنك بوبيان عن شراكته الاستراتيجية مع مجموعة RBL المتخصصة في مجال استشارات الإدارة وتطوير الموارد البشرية والتي تأتي لتؤكد مدى ثبوت رؤية البنك المستقبلية تجاه كوادره البشرية مع ضمان مواءمة العمل في مختلف الإدارات والوظائف إلى جانب توحيد المبادئ التوجيهية للقيادة في بنك بوبيان.



وبهذه المناسبة، قال مدير عام مجموعة الموارد البشرية في بنك بوبيان عادل الحماد: نهدف باستمرار في بنك بوبيان إلى ضمان عملنا وفقا للممارسات الرائدة عالميا والتي تضمن مواصلة رحلتنا نحو الاستثمار الجيد تجاه العنصر البشري لاسيما في ظل المشهد المصرفي الحالي الذي يمتاز بالتنافسية، ومن المهم للغاية أن نظل متقدمين على منافسينا وذلك عبر التنبؤ بالمتطلبات المستقبلية وتبني أحدث التوجهات التي حققت نتائج في إدارات البنك.



وأضاف أن دخول بنك بوبيان في شراكته مع مجموعة RBL الرائدة في استشارات إدارة وتطوير الموارد البشرية يأتي بصورة رئيسية لوضع معايير عالمية لنموذج القيادة في بنك بوبيان وصياغتها على نحو يتوافق مع استراتيجية البنك وقيمه.

وينطلق هذا التوجه من رغبة بنك بوبيان في تبني المعايير الرائدة عالميا لضمان استعداد البنك لمواجهة التحديات المستقبلية من خلال تأهيل قادته وتزويدهم بالأدوات اللازمة للمنافسة بصورة كافية في السوق.



وحول مجموعة RBL، أوضح أنها معروفة بمنهجها الخاص بالقيادة القائمة على النتائج والذي تم تبنيه في مجموعة كبيرة من القطاعات بدءا من قطاع التجزئة ووصولا إلى المؤسسات المالية وهي طريقة مستخدمة أثبتت أهميتها في ضمان حماية الشركات لأفضل المواهب والممارسات لتخفيف حدة المخاطر المستقبلية.



من جانبه، قال المدير التنفيذي في مجموعة الموارد البشرية في بنك بوبيان عبدالعزيز الرومي: بينما نستمر في الترويج لفكرة المؤسسة دائمة التعلم، يتضح لنا أهمية مواصلة العمل مع شركاء من جميع التخصصات للمساعدة في رفع مستوى مهارات موظفينا وتأهيلهم بأفضل الأدوات والمعرفة التي نوفرها من خلال قادة الفكر العالميين في القطاع وذلك لضمان قدرتنا على مواصلة رحلة النمو.



وأضاف: لهذا حرصنا على أن تكون شراكتنا الاستراتيجية التي تستهدف نموذج القيادة في البنك مع إحدى أكبر الشركات عالميا وأكثرها خبرة في هذا المجال مثل مجموعة RBL، لاسيما أنها مؤسسة على يد أحد أكبر خبراء الموارد البشرية والإدارة في العالم وهو البروفيسور دايف أولريتش الشهير، صاحب المساهمات الكبيرة عالميا في مجال الموارد البشرية والذي ابتكر العديد من المفاهيم التي تتبعها كبار الشركات حاليا والذي قدم استشاراته إلى ما يزيد على نصف الشركات المدرجة على قائمة Fortune 200 في أكثر من 80 دولة حول العالم.