

أعلنت «ميدل إيست إيكونوميك دايجست - جلوبال داتا»، ميد، مؤخرا عن قائمة الفائزين على المستوى المحلي بجوائزها السنوية التي تشمل أفضل المشاريع، ليحصد فندق والدورف أستوريا- الكويت جائزة «أفضل مشروع فندقي» على المستوى المحلي في الكويت لعام 2022.



ونتيجة لتحقيقه النجاح الملحوظ ضمن معايير التقييم الرئيسية العديدة التي وضعتها لجنة تحكيم ميد، حصل الفندق على جائزة العام لتميزه في مجال الاستدامة والتأثير الاجتماعي والقيمة والهدف.

كما تضمنت معايير التقييم أيضا العناصر المتعلقة بالتصميم والبناء، ولذلك تم اختيار المشروع تقديرا لإنجازاته المعمارية والهندسية وإدارة المشروع والابتكار الرقمي.



وبهذه المناسبة، أعربت إدارة شركة المباني «مالك المشروع» عن سعادتها بحصول فندق والدورف أستوريا على الجائزة من بين العديد من المشاريع، حيث يعد والدورف أستوريا - الكويت ثالث فندق تفتتحه هيلتون في الكويت، ليقدم علامة موثوقة وتجربة ضيافة فاخرة إلى العملاء الأكثر رقيا الذين ينشدون أعلى مستويات الخدمة محليا وإقليميا، وهو ما أثر بدوره بشكل إيجابي على صناعة الضيافة في الكويت، والنهوض بالسياحة المحلية والتجارية على حد سواء، كما نجح في جذب السياحة الدولية كجزء من رؤية الكويت 2035.



وقد نظرت لجنة جوائز ميد أيضا في مكونات العقار وعناصره المميزة ضمن تقييمه، حيث يمتد والدورف أستوريا- الكويت على مساحة إجمالية تبلغ نحو 15000 متر مربع، بينما يمتلك الفندق 12 طابقا، مع 7 طوابق نموذجية مخصصة للغرف والأجنحة، وطابق ترفيهي وآخر للمطاعم وغرف الاجتماعات وقاعات مناسبات.

كما يوفر الفندق أيضا مسبحا كبيرا في الهواء الطلق على سطح الفندق محاطا بالمساحات الخضراء، ومركزا للياقة البدنية مجهزا بمعدات تكنوجيم، ومنطقة فسيحة لنادي والدورف أستوريا للأطفال الذي يجعل من الفندق وجهة مثالية للعائلات.

بالإضافة إلى ذلك، يتميز الفندق بمنتجع صحي مذهل بمساحة 1259 مترا مربعا، ومركز لرجال الأعمال، ومكتبة ساحرة، ومساحات للمناسبات تضم غرف اجتماعات متعددة، بما في ذلك قاعة ضخمة للمناسبات الكبرى يمكن أن تتسع إلى 1000 متر.



وفيما يخص معايير الجائزة المحددة لهندسة المشروع والتصميم الداخلي، فقد استوفى الفندق هذه المعايير بشكل رائع، حيث يعكس التصميم فهما عميقا لاحتياجات المسافرين والسياح، والسعي لتقديم تجارب أكثر تخصيصا للرفاهية.



وقد تم مزج عناصر التصميم المعاصر ونسجها في التراث الكويتي، مع ألوان مستوحاة من الشمس والصحراء والبحر، والتي تبدو واضحة في التصميم الداخلي للفندق، بالإضافة إلى التشطيب الفاخر والراقي من أثاث فخم وإضاءة رائعة وأعمال فنية مبهرة، إلى جانب السلالم الرخامية المنحوتة التي تشكل المعلم الأبرز في الردهة الرئيسية، محاطا بألواح من الفولاذ الذهبي على شكل أنماط مستوحاة من العالم الإسلامي، وهي نفس الروح التي تحاكيها اللوحات في جميع ممرات الفندق والصالات وغرف الضيوف.



وفي هذا الإطار، صرح كمال سرتكرميزي، مدير عام فندق والدورف أستوريا الكويت، قائلا: يحرص فريق والدورف أستوريا- الكويت ذو المستوى العالمي على إشباع حواس جميع عملائنا في هذا الفندق الفاخر، بدءا من تجارب الطعام في المطاعم الراقية والمرافق وحتى الخدمات المميزة عالميا، ما يجعله أحد أبرز المعالم المرموقة في الكويت.