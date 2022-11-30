محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن دول المنطقة تسعى جاهدة إلى توطين سوق المشروعات التي تنفذ وفقا لنظام الهندسة والتوريد والبناء EPC في وقت يساعد فيه الدعم الحكومي في تحويل قدرات مقاولي الهندسة والمشتريات والبناء المحليين للتأقلم مع المستجدات في السوق.



وقالت المجلة في تحليل بقلم مسؤول التحرير كولين فورمان إن سوق هذه المشاريع (EPC) في صناعة النفط والغاز الإقليمية يشهد تحولا كبيرا، حيث يتلقى المقاولون المحليون الزخم الحكومي المطلوب لمجاراة قدرات الشركات العالمية من العيار الثقيل.



وتعتبر عملية توطين صناعة الهندسة والتوريد والبناء ممارسة مستمرة تضمنت إدخال سياسات توريد جديدة مثل القيمة المضافة الإجمالية ومخطط القيمة المحلية المضافة.

كما تطلبت العملية استثمارات بمليارات الدولارات حيث تعمل الشركات بدعم من الحكومات والهيئات شبه الحكومية على بناء القدرات المحلية.