عقدت لجنة دراسة وتحديـــث المواقــع المخصصة بصفة مؤقتة للتخييم الربيعي لموسم 2023/2022 اجتماعها أمس بحضور ممثلي الجهات المعنية، وأكدت اللجنة أن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال كالتصديق على المواقع الجديدة التي تمت الموافقة بإضافتها وضمها إلى الـ 34 موقعا التي تم اعتمادهم للتخييم هذا الموسم. وقالت اللجنة إنها أقرت الموافقة على إضافة وضم 3 مواقع جديدة للتخييم بعد موافقة الجهات المعنية منها موقعان بالجنوب وموقع بالشمال مقابل منطقة العيون ليصبح العدد الإجمالي لمواقع التخييم هذا العام 37 موقعا موزعة على محافظتي الجهراء والأحمدي، حيث تشمل المنطقة الشمالية 19 موقعا والجنوبية 18 موقعا.