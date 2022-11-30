فؤاد دشتي: الصالة تقدم خدمات متنوعة لأهالي منطقة الدسمة والشعب الكويتي بصفة عامة

بشرى شعبان



برعاية وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة م.مي البغلي وبحضور وكيل الوزارة بالإنابة مسلم السبيعي، تم أول من أمس افتتاح صالة مناسبات المرحومين إسماعيل دشتي ومريم دشتي في منطقة الدسمة.



وبهذه المناسبة، اعرب السبيعي عن شكره لجميع العاملين على هذا الصرح الجميل والمقدم كتبرع خيري لخدمة أبناء منطقة الدسمة وكل أهالي الكويت، معبرا عن فخر «الشؤون» لما يقدمه الكويتيون من تنمية وتطوير في المنظومة المجتمعية لما لها من اثر بالغ الأهمية ودليل على تكاتف الشعب الكويتي.



وأكد السبيعي حرص الوزارة على تقديم كل وسائل الدعم للراغبين في التبرع لبناء القاعات وغيرها من المشروعات المجتمعية التي تسهم في دفع عملية التنمية بجميع المجالات، لافتا الى أن افتتاح صالة مناسبات منطقة الدسمة على نفقة المرحومين اسماعيل علي دشتي ومريم مقدم دشتي يأتي في فترة تحول مهمة تزداد فيها حاجة المجتمع الكويتي لمثل تلك الصالات التي توفر سبل الراحة والخدمات بشكل متكامل والتي سينتج عنها تغيرات في تعزيز مسيرة التنمية وتنويع الخدمات.



من جانبه، أعرب فؤاد دشتي عن شكره للوزيرة م.مي البغلي لرعايتها الكريمة لهذه المناسبة، مثمنا دور «الشؤون» في دعم مثل هذه المشروعات المجتمعية والتنموية، مؤكدا أن تشييد الصالة أتى لخدمة أهالي منطقة الدسمة والشعب الكويتي عامة، بعد أن تم بحث الأمر ودراسته عدة مرات لحاجة المنطقة إلى صالة مناسبات متكاملة تقدم خدمات متنوعة.



بدوره، أشار ماهر معرفي في كلمة اصدقاء المرحومين ان فكرة إنشاء صالة المناسبات بدأت عندما أتى أبناء المرحومين وطرحوا الفكرة كمشروع خيري، وعندها تبنيت الموضوع وسعيت في توفير كل الدعم لهذا المشروع لما كانت تربطني بالمحرومين من علاقة، حتى بلغنا مرحلة التصميم الحالي، على أمل ان نكون قد وفينا حق إظهار الصالة بالشكل المطلوب.



وذكر أن الصالة شيدت كأحد أعمال المرحومين الخيرية المستمرة لدعم المجتمع الكويتي، عبر مبرة «دشتي الخيرية» التي هم أحد مؤسسيها، لافتا الى دأب أبناء المرحومين في استكمال مسيرة والديهم بإنشاء ورعاية المشروعات الداعمة للمجتمع كافة، عبر عدة أعمال خيرية، ونشكر كل من ساهم في تشييد هذا المشروع، متمنين لهم المزيد من النجاح والتوفيق، سائلين المولى عز وجل أن يوفق الجميع لما فيه خير وصلاح هذا الوطن العزيز.