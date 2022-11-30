

هل صحيح أن تناول البطاطس يساعد في إنقاص الوزن؟



لطالما طلب من أولئك الذين يتطلعون إلى إنقاص الوزن تجنب الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات. ولكن على الرغم من أن هذا قد يبدو للوهلة الأولى أمرا غير بديهي، يعتقد العلماء الآن أن البطاطس النشوية يمكن أن تكون سر التخلص من أرطال الوزن.



وهذا لأن الناس يميلون، في أوقات الوجبات، إلى تناول وزن الطعام نفسه لكي يشعروا بالشبع، بغض النظر عن عدد السعرات الحرارية التي تحتوي عليها الوجبة. ووفقا للباحثين، فإن أولئك الذين يضيفون البطاطس الغنية بالكربوهيدرات إلى طبقهم يصبحون ممتلئين وشبعين بشكل أسرع، ما يحول دون تناولهم الأطعمة ذات السعرات الحرارية بعد ذلك.



وتحتوي البطاطس على نحو 80 سعرا حراريا لكل 100 غرام - أكثر من ضعف ما تحتويه الخضراوات الأخرى، مثل الجزر والبروكلي. لكنها تحتوي أيضا على ما يصل إلى نصف السعرات الحرارية للخبز والمعكرونة والأرز عند تناولها بنفس الكمية.



لكن الباحثين سارعوا إلى الإشارة إلى أن طريقة طهي البطاطس وتحضيرها مهمة - وأنه يجب تجنب تناول رقائق البطاطس، لأن القلي يقلل من قيمتها الغذائية. وقالت المعدة المشاركة في الدراسة البروفيسور كانديدا ريبيللو: «يميل الناس إلى تناول الوزن نفسه من الطعام بغض النظر عن محتوى السعرات الحرارية من أجل الشعور بالشبع. ومن خلال تناول الأطعمة ذات الوزن الثقيل والمنخفضة السعرات الحرارية، يمكنك بسهولة تقليل عدد السعرات الحرارية التي تستهلكها. ويتمثل الجانب الرئيسي لدراستنا في أننا لم نقلل من حجم جزء الوجبات، ولكننا خفضنا محتواها من السعرات الحرارية من خلال تضمين البطاطس».



ويعتقد أيضا أنه إذا تم تحضير البطاطس جيدا، يمكن أن يكون لها نفس الفوائد الصحية مثل البقول، والتي من المعروف أنها تتحكم في مستويات الجلوكوز في الدم.

المصدر: «ديلي ميل»