كجزء من برنامجه التوعوي القائم على نشر الثقافة المالية والمصرفية بين المجتمع، يواصل بنك الكويت الدولي (KIB) دعمه للحملة الوطنية «لنكن على دراية»، معرفا بسلسلة الخدمات والمنتجات المختلفة التي يوفرها البنك لمساندة عملائه في إدارة أموالهم، مسلطا الضوء على كيفية استخدام أدواته المصرفية للادخار المضمون والاستثمار الآمن.



وفي هذا الإطار، تحدث مدير أول، من إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في KIB، فهد السرحان، بداية عن الفرق بين الادخار والاستثمار، موضحا أن: «مهارة الادخار ببساطة هي توفير جزء من المال لاستخدامه لأهداف مستقبلية، أما الاستثمار، فهو يتضمن تخصيص مبلغ مالي من قبل العميل ووضعه في منتج يقدمه له البنك بغرض حصول العميل على الأرباح».



كما أكد السرحان حرص KIB المستمر بتوجيه العملاء نحو تعزيز مهارات الادخار، واستخدام المنتجات الاستثمارية التي يقدمها البنك، بما يتيح لهم زيادة عائداتهم ونسبة التوفير الأفضل لأموالهم، مشيرا إلى مفهوم منتج الوديعة الاستثمارية، وهو إيداع العميل مبلغا من المال لدى البنك ليقوم باستثماره لتحقيق عوائد للعميل على ذلك المبلغ خلال فترات زمنية معينة.

أما منتج الصندوق الاستثماري، فهو يعتبر أداة استثمار مشترك تتيح للعملاء المشاركين في الصندوق استثمار أموالهم ضمن مجالات متنوعة، مثل الأسهم، والصكوك، وأسواق النقد، وغيرها، ما يمكنهم من تحقيق أرباح مجزية تخدم مساعيهم الاستثمارية.



وبالنسبة لحسابات التوفير الاستثمارية، أشار السرحان إلى استخدامها في إيداع مبالغ يرغب العميل في ادخارها، ليقوم البنك خلال فترات زمنية محددة باستثمارها وإيداع العوائد في ذات الحساب المستخدم، ويختلف هذا الحساب عن الوديعة الاستثمارية المذكورة في إمكانية السحب منه والإيداع فيه بأي وقت.