مفرح الشمري



يحرص الكاتب والمنتج د.مشاري العميري على ان تجد اعماله التلفزيونية التي يعرضها على شاشة تلفزيون الكويت، الصدى الطيب بين المشاهدين، ويحرص دائما على ان تحمل بين طياتها القيم والعادات التي جبل عليها ابناء الشعب الكويتي والخليجي، وهذا الامر جعل المشاهدين تنتظر اعماله التلفزيونية بشغف لأنها تلامس الواقع الذي يعيشه المجتمع.



فبعد سلسلة من الاعمال التراثية الكويتية الناجحة التي قدمها الكاتب والمنتج مشاري العميري في الاعوام السابقة والتي سلطت الضوء على حقب زمنية وقصص انسانية مرت على الكويت والخليج، يقدم في شهر رمضان المقبل عملا دراميا تراجيديا بعيدا عن الاجواء التراثية الذي عرف عنها العميري في كل شهر رمضان، وذلك من خلال مسلسل اجتماعي يحمل عنوان «في دروب السعي مظالم» الذي يطرح من خلاله العديد من القضايا الاجتماعية الراهنة التي يعاني منها الكثير وسيكون طرحها بأسلوب جديد ومختلف شكلا ومضمونا وفي الدراما الكويتية.



قصة العمل التي تتصدى لانتاجه مؤسسة «زهدم للانتاج الفني»، تدور حول رجل كان يحضر لرسالة الدكتوراه في القاهرة في عام 1998، يتعرف على طالبة كويتية في السنة النهائية لرسالة الماجستير في الاعلام، وأراد الزواج منها، ولكن هناك فوارق طبقية بينهما تتطور الاحداث وتتصاعد وتبدأ أحداث العمل بشكل تشويقي.



يضم المسلسل العديد من الفنانين في الكويت والخليج أبرزهم: عبدالرحمن العقل وماجد مطرب وهيفاء حسين وعبدالإمام عبدالله واحمد مساعد وزينب كرم واسماعيل الراشد وعبدالله الفريح وطارق النفيسي وفاطمة الدمخي وعذاري وخلود محمد ومحمد اشكناني ووليد الضاعن، بالاضافة الى صالح البلام ومدير ادارة الانتاج أحمد عبدالله والعمل من إخراج محمد الطوالة.