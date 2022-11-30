بيروت - بولين فاضل



إذا كان كثيرون توقعوا أن يحظى مسلسل «ستيليتو» على شاشة MBC4 بمتابعة عالية تضعه في مصاف الأعمال الدرامية الناجحة وتجعله «تريند» في عدد من الدول العربية، فإن ما غاب عن بال البعض أن يكون سقف الجرأة العالي فيه والقبلات التي تخللت مشاهده هما أكثر ما شغل المتابعين والمغردين والمعلقين لدرجة انقسام الآراء بين من رأى في هذه المشاهد لزوم ما لا يلزم على شاشة عربية ومن دافع عنها وبررها وحبذ حضورها من الآن فصاعدا في الأعمال العربية.



وفي هذا الإطار، تقول الممثلة ندى أبو فرحات أو «نايلة» في المسلسل، إن الممثل يجب أن يكون جاهزا للتعبير عن المشاعر بالطريقة الصحيحة، وحين يخلو مشهد حب من قبلة، فإن الأمر يبدو وكأن فيه قلة احترام للمشاهد الذي سيقول لنفسه «شو عم تضحكوا علي».



وبحسب ندى، فإننا مثلما نبكي عندما نكون في حالة حزن شديد، يجب ألا نخجل من القبلة لكونها في النهاية تنطوي على تعبير عن الأحاسيس.



وتقول الممثلة باميلا الكيك التي تصنف في نظر البعض في خانة الممثلات الجريئات: لست أفهم، نحن ممثلات ننقل الواقع، فهل يعقل أن يكون هناك من لا يزال يستغرب القبلة على الشاشة؟ أعتقد أننا نحب الدراما الغربية، وأنا لا أقول هنا بتقليدها وإنما بالإتيان إلى الدراما العربية بما هو حقيقي وبما نفعله في بيوتنا، أين الخطأ في ذلك؟



الممثل بديع أبو شقرا من جهته يرى قبلات «ستيليتو» عادية، لأن هذه هي الحقيقة في الحياة، ومهمة الممثل إظهار الحقيقة كما هي.



بدورها، تقول الممثلة ستيفاني عطا الله إنها تقبل تجسيد القبلات في الأعمال في حال كانت مبررة وأتت في سياق نص جيد، وتسأل «لماذا نتقبل فيلم رعب فيه قتل ودماء ولا نتقبل مشهد حب فيه قبلة وحب حقيقي»؟



والممثلة ريتا حرب وهي «جويل» في «ستيليتو» تبرر القبلات بالقول إنها سريعة وغير مثيرة وفي خدمة المشهد وفي محلها.



وفي المقابل، للممثلة نادين الراسي رأي آخر في هذا الصدد، إذ إنها تعارض القبلة في الأعمال العربية، لأن فيها خدشا للحياء ولا لزوم لها، قائلة: إن رفضها ينبع من كونها امرأة شرقية وتدخل بيوت الناس من دون استئذان.