ضرورة إعادة هيكلة النظم التعليمية استجابة للتحول الرقمي في مختلف مناحي الحياة



عبدالعزيز الفضلي



شارك وكيل وزارة التربية بالتكليف فيصل المقصيد، والوكيلة المساعدة للبحوث التربوية والمناهج بالإنابة أنوار الحمدان، في المؤتمر التربوي الدوري الثالث الذي يقيمه مكتب التربية العربي لدول الخليج العربية في مملكة البحرين الشقيقة تحت عنوان «تعليم مبتكر لعصر متغير» الذي يقام في مملكة البحرين خلال الفترة 29 ـ 30 نوفمير 2022.



وأكد وكيل وزارة التربية بالإنابة فيصل المقصيد، أن مثل هذه المؤتمرات تمثل فرصة ذهبية لتبادل الخبرات والاطلاع على التجارب والتوجهات الدولية، مبينا أن ما عرض من موضوعات في جلسات المؤتمر تمثل قضايا حيوية لكل المهتمين في مجال التعليم.



وأشار إلى أن مشاركة وفد الكويت بهذا المؤتمر تعكس حرص وزارة التربية على مواكبة المستجدات العالمية ومتابعة الأفكار والمستحدثات والممارسات التربوية، واهتمامها البالغ للاطلاع على التجارب الدولية خصوصا تلك المتعلقة بمسائل تطوير التعليم وتحولاته.



وشدد المقصيد على أهمية الاطلاع على التجارب والتجديدات التربوية المتميزة على المستويين الإقليمي والعالمي وهذا ما لمسناه في المؤتمر التربوي الدولي الثالث، الذي يرتكز على إعادة التفكير في التعليم بطرق مبتكرة من أجل استيعاب التحولات الكبيرة والسريعة التي يمر بها عالمنا المعاصر.



ولفت إلى ضرورة إعادة هيكلة النظم التعليمية استجابة للتحول الرقمي في مختلف مناحي الحياة وما يتطلبه ذلك من تغييرات في المناهج التعليمية وأساليب تصميمها وأدوار المعلمين وكفاياتهم المهنية، معربا عن سعادته بحضور المؤتمر الذي منحه فرصة التقاء نخبة مميزة من الخبراء الدوليين من مختلف دول العالم.