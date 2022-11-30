استقبل آمر القوة البحرية الكويتية العميد الركن بحري هزاع العلاطي في قاعدة «محمد الأحمد» البحرية قائد القوات البحرية المصرية الفريق بحري أشرف مجاهد والوفد المرافق له.



وقالت وزارة الدفاع في بيان صحافي إن الزيارة بدأت بجولة ميدانية لعدد من الزوارق والوحدات البحرية ومرافق القاعدة إذ استمع الفريق مجاهد والوفد المرافق عن إيجاز لمهام القوة البحرية الكويتية.



وأضاف البيان انه تم خلال الزيارة عقد اجتماع لمناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بالجانب العسكري والتعاون البحري وسبل تعزيزها وتطويرها.



وذكر أن الفريق مجاهد أشاد بما تقدمه القوة البحرية الكويتية من جهود كبيرة ودور حيوي وفعال، متمنيا لها المزيد من النجاح والازدهار.