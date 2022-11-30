نظم مركز تنمية المجتمع بالمنقف ورشة حول آفة المخدرات تحت شعار «المخدرات عزلة وضياع» بحضور مدير الإدارة دلال المطيري ومشاركة كل من إدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني بوزارة الداخلية وإدارة تعزيز الصحة ومركز علاقات للاستشارات النفسية والأسرية وعلاج الإدمان وإدارة الشرطة المجتمعية ومشاركة خليجية من اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بسلطنة عمان.



وتحدث العقيد عبدالزراق الياقوت عن دور إدارة مكافحة المخدرات والتوعية بخطرها الداهم، فيما أشار الخبير د.عايد الحميدان إلى كيفية التعرف على المدمن، واستعرض د.يوسف الشهاب عوامل الخطر وسبل الوقاية، وتطرق المحامي سعود الحربي الى شرح تفصيلي حول عقوبة تعاطي المخدرات والاتجار بها.



وتناول د.وليد كامل دور مركز علاج الإدمان ببيت التمويل، وقدمت آلاء الصراف تعريفا لإدارة الشرطة المجتمعية وأقسامها ودورها في خدمة المجتمع وموقعها، فيما كانت مشاركة سلطنة عمان عن برنامج «فواصل» قدمها يحيى الريامي وتم عرض إنجازات اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في سلطنة عمان.