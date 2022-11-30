أكد رئيس النادي الكويتي للمعاقين شافي الهاجري أن النادي يفتح جميع ملاعبه للمدارس الحكومية والأهلية خدمة لأبنائنا وبناتنا من ذوي الإعاقة حيث تم استضافة 55 فعالية في الفترة الصباحية خلال العام الحالي.



وقال الهاجري في تصريح ان هذه الخدمة نقدمها للمجتمع تفعيلا للدور الإيجابي ايضا لخدمة المجتمع الكويتي وللتعاون مع جميع الاتحادات والاندية الرياضية، وكذلك يستضيف النادي ايضا مباريات دوري اتحاد كرة السلة للسنة الخامسة على التوالي على صالة النادي.



وأضاف أن مجلس ادارة النادي على أتم الاستعداد للتعاون مع جميع الجهات الأهلية والحكومية لما يعود بالمنفعة العامة للمجتمع وهذا ما جبل عليه أهل الكويت في التكاتف والتعاضد منذ مئات السنين.