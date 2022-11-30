القاهرة ـ سامي عبدالفتاح



تعود اليوم عجلة الدوري المصري لكرة القدم للدوران من جديد، رغم توقف النشاط المحلي في أغلب دول العالم بسبب المونديال، وستكون الانطلاقة الجديدة بثلاث مباريات في بداية الجولة الخامسة، حيث يستضيف حرس الحدود فريق بيراميدز، وسيكون انبي ضيفا على البنك الأهلي، فيما يحل غزل المحلة ضيفا على الاتحاد السكندري.



الى ذلك، شهدت قاعة الاحتفالات بدار الجمهورية الحفل السنوي «لأوسكار المساء» الرياضي برعاية وحضور وزير الشباب والرياضة د.أشرف صبحي، ورئيس اللجنة الاولمبية هشام حطب، وشهد الحفل تكريم اثنين من رواد الصحافة الرياضية في مصر، الناقد الرياضي الزميل سامي عبدالفتاح، مدير تحرير جريدة المساء، والناقد الرياضي محمود معروف، وفاز بجائزة افضل لاعب نجم الزمالك «زيزو»، وبجائزة افضل لاعب أجنبي نجم الأهلي أليو ديانج.