قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إن هولندا ستستضيف نهائيات دوري الأمم الأوروبية للمرة الأولى العام المقبل، حيث اختار الاتحاد الهولندي مدينتي روتردام وأنشيده لاستضافة المباريات.



وستقام مباريات قبل النهائي يومي 14 و15 يونيو 2023 بينما ستجرى مباراتا تحديد المركز الثالث والنهائي في 18 يونيو. وستنافس هولندا في النهائيات مع منتخبات كرواتيا وإيطاليا وإسبانيا.



وقال «يويفا» إن قرعة تحديد مواجهات قبل النهائي ستجرى في يناير في «نيون»، مع تأكيد الموعد والتوقيت النهائي قريبا.



وأطلق «يويفا» دوري الأمم في 2018 ليحل محل المباريات الودية الدولية من خلال خوض مباريات أكثر تنافسية. وفازت البرتغال بالبطولة الافتتاحية على أرضها تليها بطلة العالم فرنسا في 2021.