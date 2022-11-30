يدخل نادي يوفنتوس الإيطالي عهدا جديدا بعد أن قدم ملاكه المرشح جانلوكا فيريرو لمنصب الرئيس الجديد لمجلس الإدارة امس لخلافة أندريا أنييلي، بعد استقالة جميع الأعضاء، في ضوء تحقيق بشأن مزاعم المحاسبة الزائفة ومشاكل أخرى.



وجاء في بيان لشركة «إيكزور» المملوكة لعائلة أنييلي والمساهمة الرئيسة في النادي «تعلن إيكزور أنها ستعين جانلوكا فيريرو لمنصب رئيس يوفنتوس».



وكان مجلس الإدارة تقدم باستقالة جماعية شملت أنييلي ونائبه النجم التشيكي السابق بافل ندفيد «بعد أن نظر في مركزية وأهمية القضايا القانونية والمحاسبية المعلقة»، وذلك في إشارة الى تحقيق مفتوح حاليا بحق النادي.



ومنذ العام الماضي، بدأت النيابة العامة في تورينو تحقيقا في مزاعم المحاسبة الزائفة والمخالفات في انتقال اللاعبين وإعارتهم.