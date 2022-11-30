مبارك التنيب



أصيب 6 أشخاص باختناق نتيجة اندلاع حريق في إحدى العمارات في منطقة حولي استطاع رجال الاطفاء محاصرته وإخماده بعد اخلاء البناية ونقل المصابين الى مستشفى مبارك.



وأكد مصدر إطفائي لـ«الأنباء» أن فريق خبراء الحرائق توجه إلى موقع الحريق لمعرفة أسباب اندلاع النيران.



وكان رجال إطفاء مركزي حولي والسالمية فور ورود بلاغ يفيد باندلاع حريق بالعمارة الكائنة في منطقة حولي توجهوا الى الموقع حيث تبين أن النار اندلعت بشقة في الدور الثاني مع وجود اشخاص محشورين بالداخل، فتم اخلاء العمارة واخراج الاشخاص المحشورين بالداخل والبالغ عددهم 6، حيث أصيبوا باختناق وتم نقلهم بسيارات الاسعاف الى مستشفى مبارك فيما باشر رجال الاطفاء عملية محاصرة النار واخمادها قبل امتدادها الى الشقق العلوية.