شهدت جزيرة هاواي الأميركية صباح الإثنين ثورانا هو الأول منذ نحو 40 عاما لـ«مونا لوا»، أكبر بركان نشط في العالم، وقد قذف الرماد من دون أن يشكل إلى الآن أي تهديد لسكان المناطق المحيطة.



وبدأ ثوران «مونا لوا» ليل الأحد وفق تحذير أصدره المعهد الجيوفيزيائي الأميركي. وأوضح المعهد أن البركان لا زال يقذف «الحمم من فوهته»، لكنه أشار إلى أن الأمر لا يشكل «في الوقت الراهن أي تهديد للمناطق المأهولة».



ولم تصدر السلطات أي أوامر إخلاء، إلا أن بعضا من الطرق أغلقت احترازيا.



ويبلغ ارتفاع مونا لوا 4169 مترا ويقع في جزيرة هاواي، الأكبر في الأرخبيل الواقع في المحيط الهادئ.



وسبق أن ثار البركان 33 مرة منذ العام 1843. كان قد ثار آخر مرة في العام 1984 واستمر ثورانه 22 يوما.