فرضت المفوضية الإيرلندية لحماية البيانات على مجموعة ميتا المالكة لشركة فيسبوك غرامة قدرها 265 مليون يورو لصالح الاتحاد الأوروبي لعدم توفيرها الحماية الكافية لبيانات مستخدميها.



ويأتي التدبير في إطار تشديد الغرامات المالية والإجراءات القانونية المتخذة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ضد عمالقة التكنولوجيا على غرار غوغل وأمازون فيسبوك وآبل.



وأعلنت المفوضية الإيرلندية لحماية البيانات «إنجاز تحقيق» بشأن «ميتا بلاتفورمز أيرلاند ليميتد»، الشركة التابعة لـ«ميتا» و«الهيئة التي تتولى مراقبة البيانات في شبكة فيسبوك للتواصل الاجتماعي» مشيرة إلى «فرض غرامة قدرها 265 مليون يورو وسلسلة تدابير تصحيحية».



وتتولى «المفوضية الإيرلندية لحماية البيانات» بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي الإشراف على موقع فيسبوك، نظرا لأن المقر الإقليمي لعملاق التواصل الاجتماعي يقع في إيرلندا.



وكانت الهيئة قد أعلنت في أبريل 2021 فتح تحقيق يطول فيسبوك لصالح الاتحاد الأوروبي، بعد الكشف عن قرصنة بيانات أكثر من 530 مليون مستخدم في العام 2019.