



مثلت استراحة لتدخين سيجارة الخط الفاصل بين الحياة والموت بالنسبة لماكولو دوس، الذي تنحى بعيدا عن احتفال تذكاري لكي يدخن سيجارته بمعزل عن الحاضرين، فانهارت كتلة من الأرض فجأة بالآخرين.



لقي 15 شخصا كانوا يحضرون المراسم حتفهم، في العاصمة الكاميرونية ياوندي الأحد بفعل الانهيار الأرضي خلال إحياء ذكرى مجموعة من أحبائهم الراحلين بالطبول والرقص والمشروب.



وقال دوس الاثنين، وهو مازال في حالة صدمة، «نجوت من الموت بفارق ثانية». وكان الاحتفال مقاما على ملعب لكرة قدم تحده أرض منحدر. وقال دوس إنه كان يبتعد عن الحضور الآخرين لتفادي التدخين بالقرب منهم حينما سمع صوت انهيار جزء من الحائط.