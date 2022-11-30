عبدالكريم العبدالله



كشف نائب رئيس رابطة الأورام الكويتية ورئيس قسم العلاج الاشعاعي في مركز الكويت لمكافحة السرطان د.ياسر حسن عن توجه لإدخال تقنية جديدة لعلاج سرطان البروستاتا بالعلاج الإشعاعي الداخلي قريبا، مشيرا الى أن التقنية تتمثل عبر غرس حقن اشعاعية في غدة البروستاتا للقضاء على السرطان.



وقال حسن في تصريح لـ «الأنباء» على هامش ورشة العمل التي نظمتها رابطة الاورام الكويتية بعنوان «سرطان البروستاتا.. التحديات والعلاج» أول من أمس انه تمت مناقشة هذه التقنية من قبل د.جامسري خالد، والذي مارس لعدة سنوات في بريطانيا وايرلندا العلاج بهذه التقنية، لافتا الى انه حاليا يعمل في سلطنة عمان، وبدؤا بالعمل في هذه التقنية الحديثة لعلاج سرطان البروستاتا.



ولفت الى أن التقنية المتطورة تهدف الى القضاء على سرطان البروستاتا وعلاجه بالكامل بفرص شفاء عالية جدا، واقل درجة من الأعراض الجانبية، حيث اثبتت هذه التقنية جدواها في القضاء على مثل هذا النوع من السرطان من خلال الدراسات الحديثة سواء في الاورام المبكرة أو المتقدمة والمتطورة.



وذكر أن وزارة الصحة الكويتية تسعى الى اتخاذ الخطوات اللازمة لتطبيق هذه التقنية في قسم العلاج الاشعاعي، حيث تم طلب المستلزمات اللازمة لها في ظل وجود الخبرات الوطنية التي تدربت ودرست في افضل الجامعات بالعالم على هذه التقنية. وعن الورشة، بين أن رابطة الاورام الكويتية تقيمها على مدار يومين بعنوان «سرطان البروستاتا.. التحديات والعلاج»، وجاءت تزامنا مع شهر التوعية بسرطان البروستاتا، والذي يعد من اكثر السرطانات شيوعا بين الرجال، وتخللها عدد من المحاضرات التوعوية وشارك فيها أطباء مختصين من الكويت وخارجها لتبادل الخبرات فيما يخص طرق علاج هذا النوع من السرطان، كما ان هناك اختصاصيين في مجال المسالك البولية وجراحة البروستاتا وجراحة «الروبوت»، فضلا عن مختصين من قسم العلاج الاشعاعي والأورام من مركز الكويت لمكافحة السرطان.